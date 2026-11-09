“En mayo lo eligen y yo voy en junio a conocer Chiclayo”: fiel relata su encuentro con León XIV
Un devoto argentino narró que luego de que el entonces obispo peruano, Robert Prevost, fuera elegido en mayo de 2025 por el Cónclave como el nuevo papa León XIV, decidió viajar en junio a la ciudad de Chiclayo para conocer las tierras donde el pontífice forjó sus misiones pastorales.
“Justo me puse abajo de un árbol donde él sale, increible haberlo visto; cuándo vino acá a la catedral, por Alem, justo pasa el coche, y dije se va a poner al lado derecho. Me pongo ahí y lo ví y lo filmé tipo selfie”, contó el fiel. Asimismo, el testigo comentó que le impresionó la rapidez con la que Chiclayo se llenó de pinturas con el rostro de León XIV, y destacó su afinidad con el anterior papa Francisco.