Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela podrían entrar en una nueva etapa tras el anuncio del secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, sobre la firma de un acuerdo de cooperación militar entre ambas naciones. El anuncio se realizó este miércoles 18 de noviembre en Caracas y marca un acercamiento significativo después de 21 años de ruptura en este ámbito.

El funcionario estadounidense sostuvo un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. La reunión fue registrada por medios estatales venezolanos y contó con la participación de otros representantes de la administración de Washington.

¿QUÉ CONTEMPLA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN MILITAR?

Durante su pronunciamiento, Hegseth explicó que el objetivo de esta alianza será reforzar la seguridad venezolana frente a posibles amenazas externas, organizaciones narcoterroristas y grupos criminales. También destacó la importancia de proteger las fronteras del país sudamericano.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia de cooperación regional denominada “defensa reforzada”, que contempla una agenda de visitas del funcionario estadounidense por otros países de la región, entre ellos Colombia y Ecuador.

Por su parte, Delcy Rodríguez destacó la reanudación de los vínculos técnico-militares con Washington y señaló que esta nueva etapa permitirá fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas venezolanas. Entre los beneficios mencionados figuran mejoras en el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías militares.

¿POR QUÉ SE INTERRUMPIÓ LA COOPERACIÓN MILITAR ENTRE AMBOS PAÍSES?

El intercambio militar entre Washington y Caracas quedó suspendido en 2005, durante el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. El mandatario venezolano cuestionaba la influencia estadounidense y consideraba que su participación en asuntos militares podía representar una injerencia en la soberanía nacional.

Tras el distanciamiento, Venezuela orientó buena parte de sus acuerdos de defensa hacia otros aliados internacionales, como Rusia, China e Irán. Esto incluyó la adquisición de equipamiento y el desarrollo de vínculos de cooperación militar.

LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO MARCÓ UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

El acercamiento se produce después de un episodio que modificó profundamente el panorama político venezolano. El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en territorio venezolano que incluyó ataques en distintos puntos de Caracas y culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, entre otros cargos.

En este contexto, el anuncio de Hegseth representa un giro significativo en la relación entre ambos países, que ahora buscan establecer mecanismos de colaboración en materia de defensa y seguridad después de más de dos décadas de distanciamiento.

Observación editorial: antes de publicar, conviene verificar especialmente la fecha del anuncio, la captura de Nicolás Maduro y el contenido oficial del acuerdo militar, por tratarse de acontecimientos de alto impacto y datos que deben estar respaldados por fuentes oficiales.

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