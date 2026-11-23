La cumbre climática concluyó en Antalya con un marcado revés internacional ante las profundas divisiones sobre el fin del carbón, el petróleo y el gas.

La COP31 finalizó este domingo sin un pacto climático final tras dos semanas de intensas negociaciones y dos días de prórroga, convirtiéndose en la cumbre de la ONU más larga registrada.

Los negociadores no lograron superar las divisiones en torno a los combustibles fósiles, principales causantes del calentamiento global, lo que motivó que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificara el resultado como un revés profundamente decepcionante.

La Liga de Estados Árabes, encabezada por Arabia Saudita, se opuso firmemente a cualquier mención de abandono progresivo de los combustibles fósiles.

Durante el plenario de clausura, el presidente de la COP31, Murat Kurum, reconoció el estancamiento y confirmó que las decisiones no fueron adoptadas.

Varios bloques y delegaciones, como la Unión Europea, Panamá y las Islas Marshall, objetaron formalmente el texto propuesto por considerar que debilitaba compromisos anteriores y omitía cualquier referencia al motor principal del cambio climático.

Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional criticaron duramente el resultado y calificaron el intento de acuerdo como una “carta de los contaminadores”. La atención se traslada ahora a la COP32, que se celebrará en Adís Abeba, Etiopía.