El Gobierno de Italia prepara una nueva regulación para impedir que los menores de 13 años tengan acceso a las redes sociales. La iniciativa será presentada este 18 de noviembre en la Cámara de Diputados, mediante una modificación al decreto de seguridad contra la criminalidad juvenil, y se espera que pueda convertirse en ley antes de finalizar el mes.

¿QUÉ MEDIDAS ABARCA LA PROPUESTA?

El proyecto establece tres niveles de acceso según la edad. Los menores de 13 años no podrán registrarse en estas plataformas; quienes tengan entre 13 y 16 años únicamente podrán utilizar perfiles asociados a los de sus padres. En tanto, los jóvenes mayores de 16 años podrán crear sus propias cuentas sin esta restricción.

La propuesta fue elaborada con participación de la sede del Gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni. Aunque la Comisión Europea recomendó esperar una regulación común para todos los países miembros, Italia decidió continuar con su iniciativa y posteriormente dialogar con las autoridades de Bruselas.

Actualmente, la legislación italiana permite que los menores de 14 años abran cuentas con autorización de sus padres. Sin embargo, esta disposición presenta dificultades de aplicación debido a la falta de mecanismos certificados que permitan verificar la edad de los usuarios.

LA INICIATIVA SE SUMA A RESTRICCIONES EN OTROS PAÍSES

La propuesta italiana se enmarca en una tendencia internacional por limitar el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales. Más de 20 países, entre ellos Grecia, Canadá, Francia y Emiratos Árabes Unidos, han impulsado medidas similares desde diciembre de 2025, siguiendo el antecedente de Australia, que estableció restricciones para menores de 16 años.

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