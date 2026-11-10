Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la carpa VIP durante misa del papa León XIV

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció que algunos elementos del catering ofrecido en el sector VIP durante la misa del papa León XIV en Palermo fueron innecesarios.

“Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”, afirmó en una entrevista con radio Mitre. Explicó que se trató de un evento excepcional y que las carpas buscaban recibir a integrantes de la Iglesia católica y a trabajadores que debían permanecer varias horas en el lugar, debido al cierre anticipado de los accesos.

Macri rechazó que el encuentro haya representado un despliegue de lujo excesivo y restó importancia a las críticas por el espacio destinado a figuras públicas, empresarios y dirigentes políticos que asistieron a la celebración.

CRÍTICAS EN EL CONGRESO ARGENTINO

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de información para que el Gobierno de Javier Milei explique quiénes fueron los invitados al espacio exclusivo y bajo qué criterios se organizó. La solicitud apunta a que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno concurran al Parlamento.

En sus redes sociales, Paulón cuestionó la organización del evento y sostuvo que las autoridades nacionales y porteñas no comprendieron el significado de la visita de León XIV. También acusó a Macri de faltar a la verdad y afirmó que la carpa VIP era otra, con otro menú: brusquetas y canapés, no budines ni medialunas.

La diputada nacional Marcela Pagano denunció que la misa no fue gratuita para los fieles. Según publicó, la Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment S.A. por 8.690 millones de pesos. Cuestionó que la adjudicación fuera directa por urgencia, pese a que la visita se organizaba desde agosto. El diputado Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical, también criticó la existencia del sector exclusivo.