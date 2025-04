Nuevo accidente aéreo en Estados Unidos: helicóptero cayó al río Hudson en Nueva York [Video]

Un helicóptero se precipitó este jueves, 10 de abril, en el río Hudson en Nueva York, Estados Unidos. Así lo informó la policía local, sin determinar por ahora si hubo víctimas mortales.

«Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las inmediaciones de la autopista West Side y la calle Spring, se prevén vehículos de emergencia y demoras en el tránsito en las zonas circundantes», indicó el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado.

En imágenes transmitidas por las televisoras locales, se observan los esquíes de aterrizaje del helicóptero sobresaliendo en el agua junto a la autopista West Side de Manhattan y varios botes alrededor del lugar del impacto.

Al menos cuatro personas fueron sacadas del agua y llevadas a un hospital en New Jersey, indicó el canal NBC4 citando a oficiales en la escena del accidente.

El río Hudson es transitado constantemente por embarcaciones y en 2009 fue escenario de un dramático incidente en el que un avión de US Airways tuvo que amerizar de emergencia, con sus 155 pasajeros a salvo. El episodio se conoció como el «Milagro en el Hudson».

Un portavoz de los bomberos indicó que hacia las 3:17 pm (hora local) se recibió una llamada reportando «un helicóptero en el agua», pero no dio más información.

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj