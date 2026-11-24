Con la aprobación del papa León XIV, se confirmó la próxima publicación de los diarios personales del fallecido papa Francisco, cuya edición en español saldrá a la luz este 26 de noviembre. El anuncio fue realizado en el Vaticano por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y responsable de la edición de la obra, quien detalló en declaraciones a Vatican News el proceso que permitió rescatar estos escritos inéditos.

Según explicó el purpurado, el propio Francisco le había mostrado en vida una agenda utilizada como diario con el encargo de difundir en el futuro aquello que sirviera para la edificación espiritual de los fieles. Tras la elección de León XIV, Fernández esperó algunos meses antes de comentarle su preocupación sobre el destino de dichas anotaciones, ante lo cual el actual pontífice sintió curiosidad, ubicó la caja con los documentos a los dos días y se la entregó para ejecutar el proyecto.

León XIV respaldó la iniciativa y sugirió además un formato específico para facilitar la lectura. El sumo pontífice consideró que divulgar los apuntes sin explicación previa podía generar confusión entre quienes no conocieron a Francisco, por lo que propuso acompañar el material con comentarios del propio Fernández que contextualicen cada frase.

Los textos recogen vivencias religiosas sumamente reservadas que el pontífice argentino no solía compartir públicamente, como episodios en los que sentía que Jesús le respondía con la mirada o experiencias vinculadas al demonio. De acuerdo con el prefecto vaticano, aunque Francisco proyectaba siempre buen humor y una sonrisa, internamente atravesó una profunda crisis espiritual entre 2021 y 2022 que lo condujo a alcanzar la paz interior.

UNA VOZ PERMANENTE

Respecto al impacto personal de concretar esta obra, Víctor Manuel Fernández admitió que le resultó difícil tomar la decisión tras guardar silencio durante largo tiempo luego de la muerte de Francisco. El cardenal reveló que inicialmente evitó escribir testimonios sobre su vínculo con el exobispo de Roma tanto por temor ante sectores hostiles como por no hallar las expresiones adecuadas.

Finalmente, el responsable de la publicación destacó que este libro permite que vuelva a resonar la propia voz de Francisco. Para el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, difundir estas reflexiones íntimas representa una forma de reivindicar la memoria del difunto pontífice frente a cuestionamientos que calificó como muy injustos.

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