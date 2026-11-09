Papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abuso por miembros del clero en Argentina

El papa León XIV sostuvo este lunes un encuentro privado de más de una hora con cinco personas víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en Argentina. La reunión se desarrolló en el marco de su visita apostólica a dicho país, según informó formalmente la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de un comunicado.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Vaticano, el encuentro tuvo lugar durante la tarde. La cita se realizó momentos antes de que el santo padre se dirigiera a la sede de la Universidad Católica Argentina para participar en el Encuentro con el Mundo del Trabajo, una de las actividades centrales de su jornada en Buenos Aires.

Durante la reunión, las cinco víctimas de abusos cometidos por miembros del clero e instituciones eclesiásticas del país fueron presentadas por la Iglesia local. En ese contexto, el pontífice sostuvo un encuentro por separado con cada una de las personas afectadas para atender de manera personalizada sus casos.

PAPA LEÓN XIV HABLÓ INDIVIDUALMENTE CON CADA VÍCTIMA

La Santa Sede detalló que León XIV habló individualmente con cada una de las víctimas, escuchando sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y las propuestas presentadas para consolidar los caminos de sanación en la estructura de la Iglesia. En conjunto, las conversaciones y el diálogo sostenido se extendieron por más de una hora en un clima de escucha.

Al finalizar la reunión y al despedirse de los asistentes, Robert Prevost les dio su bendición. Asimismo, el Papa les agradeció de manera explícita por el encuentro sostenido y por el testimonio de fe brindado durante el espacio de diálogo.

A través de las personas presentes, el Papa León XIV manifestó su cercanía y su compromiso hacia las demás víctimas con las que no fue posible reunirse en esta ocasión. En ese sentido, el comunicado vaticano destacó la voluntad del Pontífice de reforzar y fortalecer las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia.

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