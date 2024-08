Pasajero se salvó de morir en el avión estrellado en Brasil por llegar tarde a su vuelo [VIDEO]

Vivo de milagro. Este viernes 9 de agosto, un avión de VoePass se cayó en Brasil acabando con la vida de 62 personas, pues el avión que iba a Sao Paulo se estrelló en Vinhedo ocasionando un incendio en el lugar.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y asimismo se ha logrado conocer otros testimonios de pasajeros que perdieron el vuelo por llegar tarde o simplemente perdieron la conexión y se salvaron de milagro.

Uno de los testimonios que llamó la atención fue el de un hombre llamado Adriano Asís de Brasil quien conversó con un canal local y contó que perdió el vuelo por llegar tarde y no logró abordar el avión.

“Había una cola muy grande aquí, estaba esperando. Cuando eran las 10:40, más menos, el chico dijo que no iba a embarcar nadie más, porque era una hora antes de despegar. En ese momento discutí con él pero me ha salvado la vida, lo abracé porque hizo su trabajo, si él no hubiera hecho su trabajo, tal vez no estaría aquí en la entrevista”, dijo entre lágrimas el pasajero.

Una tragedia ha sacudido a Brasil este viernes 9 de agosto de 2024. Un avión con 62 personas a bordo se estrelló en la ciudad de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, dejando al país en luto.

La aeronave, operada por la aerolínea Voepass y con cuatro tripulantes y 58 pasajeros, había despegado de Cascavel con destino a Sao Paulo, cuando a la 1:30 p.m. perdió contacto y se precipitó sobre una zona residencial.

