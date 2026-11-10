Primera dama de Colombia viajará a Lima para ceremonia de recibimiento del papa León XIV

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, viajará a Lima el miércoles 11 de noviembre para participar en la ceremonia de recibimiento del papa León XIV. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el acto oficial se celebrará en el Palacio de Gobierno.

Pineda aceptó la invitación realizada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, dentro de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina. Desde la Cancillería aseguraron que la participación de la primera dama estará centrada en acompañar la bienvenida a Robert Prevost.

Por su parte, el Gobierno colombiano, liderado por Abelardo De La Espriella, y el ministerio precisaron que este desplazamiento se realiza con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad, fraternidad y acercamiento entre los pueblos de América Latina, en un escenario de especial significado espiritual y diplomático. Asimismo, se aclaró que el viaje será financiado con recursos propios de Pineda, por lo que no implicará gastos ni compromisos para el presupuesto del Estado colombiano.

El viaje de la primera dama colombiana surge en medio de cuestionamientos por el manejo de las donaciones recibidas tras el terremoto registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026. Parte de los recursos para las víctimas y la reconstrucción fueron recogidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad que ella lidera.

EMOCIÓN POR EL RETORNO DEL PAPA LEÓN XIV

Por su parte, el papa León XIV, quien mantiene un vínculo especial con el Perú por su labor como misionero y obispo, llegará este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16. La llegada del santo padre ha motivado un operativo de seguridad y tránsito en distintos puntos de Lima y Callao.

De acuerdo con el programa oficial de la Santa Sede, el avión proveniente de Buenos Aires aterrizará a las 17:30 horas en el Grupo Aéreo N.º 8 de la Base Aérea del Callao para su recibimiento oficial. Su primer recorrido contempla una recepción oficial, la visita al Palacio de Gobierno y un encuentro en el Gran Teatro Nacional, para luego continuar su agenda en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

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