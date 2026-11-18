El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Shenzhen, en China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En un gesto sin precedentes hacia un líder extranjero, el mandatario chino, Xi Jinping, lo recibió en la pista del aeropuerto con un apretón de manos y un breve abrazo. Según el portal estatal Xinhua, el jefe de Estado anfitrión buscó corresponder la cortesía que Trump tuvo con él en la base aérea Joint Base Andrews, cuando se reunieron en septiembre.

Antes del banquete de bienvenida, Trump estrechó la mano de su homólogo ruso, Vladímir Putin, bajo la mirada de Xi Jinping. Este primer saludo ocurre en la víspera de la reunión trilateral entre los gobernantes de las tres potencias mundiales, prevista para este jueves. Asimismo, los tres mandatarios compartieron breves intercambios durante la cena oficial y posaron junto a otros líderes para la fotografía grupal.

Temas clave en la agenda de la cumbre APEC

La cita del jueves marcará la primera ocasión en que Trump, Putin y Xi conversan juntos en persona. Aunque no se difundió una agenda detallada, se prevé que las discusiones aborden las guerras en Ucrania e Irán, las disputas comerciales, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y el desarme nuclear. Este último punto cobra relevancia tras la expiración, en febrero pasado, del tratado bilateral sobre armas nucleares entre Washington y Moscú.

Respecto al control de armamentos, Pekín sostiene que Estados Unidos y Rusia deben reducir primero sus arsenales antes de iniciar negociaciones. Por otro lado, Trump insinuó la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su estadía en China, aunque Pyongyang no confirmó el encuentro. El mandatario estadounidense arribó a territorio chino procedente de Filipinas, donde participó en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y dialogó con el grupo Quad.

Sanciones internacionales y cooperación económica

Horas antes del arribo de Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin sostuvieron una reunión bilateral, la quinta en lo que va del año. Durante su intervención en la cumbre, el gobernante ruso arremetió contra las sanciones impuestas a Moscú desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, así como contra los aranceles y restricciones a las exportaciones. Putin calificó estas medidas como “instrumentos de dominación económica” que han perdido su efecto intimidatorio y abogó por el diálogo frente a los ultimátums.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió en el foro que las sanciones contra Rusia aumentarán mientras persista el conflicto. En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, expresó su expectativa de que Trump y Xi utilicen su influencia para presionar a Moscú hacia el fin de la guerra.

Durante la inauguración y el banquete del evento, Xi Jinping convocó a ampliar la apertura mutua, reducir aranceles y fomentar la cooperación internacional en libre comercio e inteligencia artificial. El líder chino destacó la transformación de Shenzhen en un centro global de innovación y propuso un brindis por la prosperidad común y el desarrollo equilibrado de la región Asia-Pacífico.

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