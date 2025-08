Agricultora pierde todo en incendio provocado tras recibir amenazas extorsivas

Una tragedia marcada por la violencia y la impunidad sacude a la comunidad rural de Huancayo. Una agricultora lo ha perdido todo —su casa, sus animales, sus cosechas— luego de que un incendio consumiera su vivienda en la madrugada del 29 de julio.

Todo apunta a que se trata de un atentado extorsivo, pues la víctima había recibido amenazas por WhatsApp quince días antes del siniestro. “Ella recibió amenazas. Me reenvió el mensaje y me dice: ‘No tengo ni plata. No creo que sea verdad’”, relató una vecina y amiga cercana de la víctima, visiblemente consternada.

La agricultora, madre de familia y sostén del hogar, decidió no responder a los extorsionadores por considerar que se trataba de una equivocación, y porque sencillamente no contaba con el dinero. Sin embargo, esa decisión terminó en tragedia. En plena madrugada, sujetos no identificados cumplieron con su amenaza, prendiendo fuego a la vivienda, ubicada en una zona alejada de Huancayo.

El fuego arrasó con su galpón, la cosecha de maíz y papa, y mató a casi todos sus animales. “Todo terminó calcinado… solo pude salvar a algunos de mis cachorritos”, narró entre lágrimas la hija de la víctima, que apenas logró rescatar a unos pocos cerdos antes de que las llamas lo devoraran todo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7