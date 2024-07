Carmen Villalobos, actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’, se encuentra en Perú y celebró su cumpleaños en Machu Picchu

La reconocida actriz Carmen Villalobos decidió celebrar su cumpleaños en nuestro país y, visitando Machu Picchu. A través de sus redes sociales, la también modelo colombiana ha compartido con sus seguidores fotos y videos que evidencian que la está pasando muy bien en Perú.

Villalobos llegó a Perú acompañada de su pareja, el conductor de televisión Frederik Oldenburg, su madre y sus amigos más cercano.

«Hace mucho tiempo quería venir a Cusco y conocer Machu Picchu y, a 1 día de mi cumple, estoy agradecida con Dios por darme la oportunidad de venir con el mejor combo del mundo. Mamá, amorcito y amigos, que se vuelven familia… eso ya es el mejor regalo de cumpleaños. Lo que hemos visto hasta ahora es hermoso», fue la leyenda que escribió en la leyenda de su reciente post.

En otro post, la colombiana mostró las fotografías que se tomó en el Santuario Histórico de Machu Picchu y volvió a escribir un extenso mensaje en el que expresó su agradecimiento a Dios por permitirle recibir un nuevo año al lado de sus seres amados.

«¡Dios mio! Qué cumpleaños tan maravilloso! Soy muy afortunada por tener en mi vida a tantas personas que me aman. No tengo cómo agradecerles por haberse unido a este viaje que ha resultado ser demasiado especial. Gracias, mi Dios por la salud, por el trabajo, por mi familia, mi novio, mis amigos que como les dije se han vuelto familia. Por un año más llena de muchas bendiciones. Gracias a todos los que me siguen por aquí también, ya saben que son parte de mi vida. Gracias por los buenos deseos. Se les quiere un montón. Feliz cumpleaños a mí», escribió.

Además, también se animó a probar un rico ceviche de champiñones.