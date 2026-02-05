¿Cuánto está el dólar HOY? Precio, compra y venta para este jueves 5 de febrero

El valor del dólar en el nuestro país es una variable económica sumamente importante. En la siguiente nota conoce el tipo de cambio de la divisa extranjera para HOY, jueves 5 de febrero. Cualquier variación en la economía estadounidense puede tener un impacto en la estabilidad del tipo de cambio en Perú, la expectativa y la percepción de riesgo.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL DÓLAR HOY, 5 DE FEBRERO DEL 2026?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el dólar se cotizó para hoy, jueves 5 de febrero, en S/ 3.35 para la compra y S/ 3.36 para la venta.

DÓLAR EN PERÚ: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y VENTA?

El precio de compra del dólar hace referencia al monto que el comprador está dispuesto a desembolsar para adquirir un dólar. En otras palabras, indica cuánta moneda nacional (por ejemplo, soles, pesos, euros, yenes, etc.) es necesaria para obtener un dólar.

