Economía peruana creció 4.52% en junio en manufactura, agro y construcción

Perú registró un sólido crecimiento económico de 4.52% en junio de 2025, impulsada por la manufactura, agropecuario y construcción, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

De acuerdo al reporte, este comportamiento eleva el crecimiento acumulado del Producto Bruto (PBI) a 3,33% entre enero y junio. Con esto, el país ya suma quince meses consecutivos de aumento económico.

AGROPECUARIO Y MANUFACTURA

El sector agropecuario creció 8,76 %, lo que representó un aporte de 0,65 puntos porcentuales. La actividad agrícola se expandió en 11,43 %, destacando los incrementos en la producción de aceituna (17 725,24 %), arroz cáscara (26,43 %), cacao (33,32 %), palta (9,58 %), maíz amarillo duro (18,87 %) y papa (4,54 %). Por su parte, la actividad pecuaria avanzó 2,70 %, impulsada por el mayor rendimiento en ave (3,17 %), leche fresca (3,94 %), vacuno (2,15 %) y porcino (3,41 %).

El sector manufacturero registró un crecimiento de 7,26 %, lo que significó un aporte de 0,77 puntos porcentuales al resultado general. Dentro de este, el subsector fabril primario aumentó en 14,28 %, impulsado principalmente por la elaboración y conservación de pescado (68,07 %) y la refinación de petróleo (18,16 %). A su vez, la industria no primaria avanzó en 4,85 %, con un notable incremento en la producción de bienes de consumo (5,99 %) y de bienes de capital (76,63 %), donde resaltó la construcción de buques y estructuras flotantes (869,03 %).

TRANSPORTE Y MINERÍA

El rubro de transporte, almacenamiento, correo y mensajería aumentó en 4.24 %, contribuyendo con 0.22 puntos porcentuales al crecimiento, gracias al dinamismo del transporte terrestre (2.12 %), aéreo (5.80 %) y acuático (7.53 %). Por su parte, las actividades de almacenamiento, correo y mensajería avanzaron en 7.74 %.

En cuanto a minería e hidrocarburos, se registró un incremento de 1.01 %, impulsado por la mayor producción de cobre (7.12 %), zinc (27.59 %) y oro (7.02 %). Sin embargo, el subsector hidrocarburos retrocedió en 4.74 %, debido a la menor extracción de líquidos de gas natural (-10.56 %) y de gas natural (-2.91 %).

CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

El sector construcción registró un crecimiento de 9.57 %, lo que significó un aporte de 0.56 puntos porcentuales, impulsado por el mayor consumo interno de cemento (9.10 %) y el incremento en el avance físico de obras (11.22 %), principalmente debido al aumento de la inversión pública en los gobiernos regionales (32.64 %) y locales (20.37 %).

Por su parte, el comercio se expandió en 3.14 %, equivalente a 0.37 puntos porcentuales, con resultados positivos en el comercio mayorista (2.96 %), minorista (2.93 %) y automotor (5.58 %). Sobresalieron las ventas de maquinaria y equipos, artículos para el hogar, insumos agropecuarios, combustibles, productos farmacéuticos y supermercados.

SECTORES EN ROJO

El sector alojamiento y restaurantes retrocedió 3.27 % por la menor asistencia a locales de comida, el alza de insumos y la reducción de horarios en invierno. El financiero y de seguros cayó 0.37 % por la menor colocación de créditos, aunque los depósitos crecieron 1.77 %. En contraste, telecomunicaciones avanzó 0.27 % en junio gracias al internet (5.75 %), pero acumuló -0.68 % en el primer semestre. Pese a estas bajas, entre enero y junio de 2025 la economía peruana creció 3.33 %, mostrando una recuperación sostenida.

