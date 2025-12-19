Esta es la lista de celulares iPhone y Android que se quedarán sin Whatsapp en enero de 2026
El 2026 viene con una mala noticia para algunos usuarios de Whatsapp. Y es que la aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar en varios celulares desde el mes de enero, pues su sistema operativo ya no cumplirá con los requisitos técnicos que requiere la aplicación.
Según la política anual de Meta, varios celulares entre iPhones y Android dejarán de funcionar ya que no tendrán la suficiente seguridad que requiere Meta. Pues se busca el mejorar el rendimiento y habilitar nuevas funciones.
ESTOS SON LOS CELULARES QUE DEJARÁN DE OPERAR EN ENERO DE 2026
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Android
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy J2
- Optimus L3
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
- Moto G (1.ª generación)
- Moto E (1.ª generación)
- Xperia Z2
- Xperia Z3
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
En conclusión, todos los celulares que tengan su sistema operativo inferios al 6.0 o el iOS 16 para abajo, dejarán de recibir actualizaciones por parte de Whatsapp. Si bien los usuarios podrán seguir utilizando la aplicación, no podrán actualizarla.
El proceso será progresivo y los usuarios recibirán avisos dentro de la aplicación antes del corte definitivo. Cabe mencionar que Meta avisará previamente a cada usuario para que actualicen el sistema operativo y/o cambien de celular.
