Esta es la lista de celulares iPhone y Android que se quedarán sin Whatsapp en enero de 2026

El 2026 viene con una mala noticia para algunos usuarios de Whatsapp. Y es que la aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar en varios celulares desde el mes de enero, pues su sistema operativo ya no cumplirá con los requisitos técnicos que requiere la aplicación.

Según la política anual de Meta, varios celulares entre iPhones y Android dejarán de funcionar ya que no tendrán la suficiente seguridad que requiere Meta. Pues se busca el mejorar el rendimiento y habilitar nuevas funciones.

ESTOS SON LOS CELULARES QUE DEJARÁN DE OPERAR EN ENERO DE 2026

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Android

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Xperia Z2

Xperia Z3

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

En conclusión, todos los celulares que tengan su sistema operativo inferios al 6.0 o el iOS 16 para abajo, dejarán de recibir actualizaciones por parte de Whatsapp. Si bien los usuarios podrán seguir utilizando la aplicación, no podrán actualizarla.

El proceso será progresivo y los usuarios recibirán avisos dentro de la aplicación antes del corte definitivo. Cabe mencionar que Meta avisará previamente a cada usuario para que actualicen el sistema operativo y/o cambien de celular.

