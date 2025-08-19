Extorsionadores exigen S/50 mil a empresa de transporte “Etmosa” y obligan a paralizar su servicio

La inseguridad vuelve a golpear al transporte público en Lima. En el distrito de San Martín de Porres, la empresa de transporte Etmosa decidió suspender sus actividades luego de que sus unidades fueran blanco de extorsiones, amenazas y ataques con explosivos.

Según denunciaron los trabajadores, los delincuentes exigen el pago de S/50 mil para inscribirse y posteriormente un cobro diario de entre S/20 y S/30 por cada vehículo que circula.

Esta situación ha puesto en riesgo a más de 150 conductores y cobradores, quienes temen por sus vidas y la de sus familias.

“Ya hemos sido atacados, y en uno de esos atentados un compañero perdió la vida. Vivimos con miedo, solo queremos trabajar para llevar el pan a nuestras casas”, declaró uno de los afectados.

Otro trabajador relató que recientemente en Cantacallao un colega fue interceptado por los extorsionadores, quienes lo amenazaron con hacerle daño si no accedía al pago de cupos.

Los transportistas piden la intervención inmediata de las autoridades para frenar la ola de violencia que los mantiene en zozobra. “Este es el sustento de muchas familias, necesitamos garantías para volver a trabajar con tranquilidad”, concluyeron.

