La rivalidad entre Ender y Yildiz estaría lejos de terminar. Esta vez, Ender estaría dispuesta a llevar su venganza hasta el hospital donde trabaja su enemiga, poniendo en riesgo su futuro laboral. Sin embargo, no contaría con que Halit podría intervenir para frustrar sus intenciones. ¿Hasta dónde llegará Ender para conseguir lo que quiere? ¿Yildiz encontrará en Halit el apoyo que necesita?

Por otro lado, Alihan parece no estar dispuesto a perder la oportunidad de acercarse a Zeynep. Su actitud podría sorprenderla y ponerla frente a una situación que no esperaba. ¿Será este el inicio de un nuevo acercamiento entre ambos o habrá más obstáculos en su camino?

No te pierdas HOY jueves 19 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4:00 p. m., por Latina.