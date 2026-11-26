Yildiz no imaginará la sorpresa que Halit tiene preparada para ella cuando el empresario le revele que ha comprado el restaurante donde trabajaba anteriormente. Este gesto podría significar una nueva oportunidad para ambos, pero ¿qué intenciones tiene realmente Halit? ¿Estará dispuesto a demostrarle que todavía quiere tenerla cerca?

Por otro lado, Ender descubrirá que Zeynep trabaja para Alihan y no tardará en lanzar duras acusaciones contra las hermanas, asegurando que ambas buscan relacionarse con hombres adinerados para sacar provecho. ¿Permitirá Yildiz que Ender vuelva a atacarlas o esta vez decidirá enfrentarla?

No te pierdas HOY jueves 26 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4:00 p. m., por Latina.