FRUTO PROHIBIDO: ¡Yildiz evita a Halit mientras los celos de Alihan vuelven a aparecer!
Halit está decidido a encontrar a Yildiz, pero ella parece tener otros planes y prefiere mantener distancia. Su actitud podría desconcertar al empresario, especialmente ahora que intenta acercarse nuevamente a ella. ¿Por qué Yildiz está evitando a Halit? ¿Será que sus sentimientos han cambiado o tiene algún motivo para alejarse?
Por otro lado, Zeynep podría despertar nuevamente los celos de Alihan luego de coincidir con él en un concierto. La presencia de otro hombre a su lado no pasará desapercibida para el empresario y podría dejar en evidencia que todavía hay asuntos pendientes entre ambos. ¿Cómo reaccionará Alihan al verla acompañada?
No te pierdas HOY miércoles 11 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4 de la tarde, por Latina.