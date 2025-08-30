Hallazgo en Chankillo: vasija con representaciones de guerreros en el histórico observatorio solar de Áncash

El Ministerio de Cultura, informó sobre el hallazgo de una vasija escultórica fragmentada que muestra escenas de guerreros en combate, encontrada en el ingreso al Observatorio Solar del Complejo Arqueoastronómico de Chankillo, en el valle de Casma (Áncash).

La pieza, atribuida al estilo Patazca, habría sido intencionalmente fracturada como parte de una ofrenda ritual o en el contexto de un enfrentamiento ocurrido en el lugar. Su hallazgo en un espacio de gran valor ceremonial refuerza su carga simbólica dentro de las prácticas religiosas ligadas al culto solar.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE HALLAZGO?

Según los especialistas, las imágenes de guerreros guardan relación con el Templo Fortificado de Chankillo, un edificio que cumplía funciones políticas, militares y rituales para las élites de la época. Este descubrimiento demuestra que los objetos rituales no solo tenían un propósito ceremonial, sino que también expresaban mensajes de identidad y autoridad.

La vasija se suma a otras pruebas que vinculan las ceremonias solares —organizadas a partir de las observaciones en las Trece Torres de Chankillo— con la consolidación de una élite guerrera que afirmaba su poder mediante la ritualidad, el control del calendario solar y la fuerza militar.

Así, este hallazgo fortalece la interpretación de que Chankillo, además de ser el observatorio solar más antiguo de América, también fue escenario de enfrentamientos y de la legitimación del poder de sus dirigentes.

CHANKILLO: OBSERVATORIO SOLAR MÁS ANTIGUO DE AMÉRICA

Se trata de un centro ceremonial declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2021. Sus Trece Torres conforman el observatorio solar más antiguo de América y representan el único calendario de horizonte solar completo conocido en el mundo antiguo. El complejo también alberga una monumental estructura de 300 metros de extensión, identificada como el Templo Fortificado.

MÁS EXCAVACIONES EN CHANKILLO

Tras este descubrimiento, el Ministerio de Cultura continuará con la investigación, conservación y puesta en valor de Chankillo. Asimismo, anunció próximas excavaciones en otras áreas del complejo para profundizar en el conocimiento de la civilización que prosperó en Áncash hace más de 2,300 años.