LA CAÍDA DEL REY: ¡Handan no logra olvidar a Kenan y Ozlem podría descubrir la traición de su esposo!
Aunque Kenan acaba de comenzar una nueva vida junto a Ozlem, su historia con Handan parece estar lejos de terminar. La distancia entre ambos podría llegar a su fin cuando Handan se enfrente a sus propios sentimientos y tome una decisión que pondría nuevamente en peligro el matrimonio de Kenan. ¿Podrá él resistirse a lo que todavía siente por ella?
Por otro lado, Ozlem comenzará a notar que algo no está bien y decidirá exigirle explicaciones a su esposo. Sus sospechas podrían acercarla a una verdad que Kenan intenta ocultar a toda costa. ¿Descubrirá quién es la mujer que se interpone en su matrimonio? ¿Qué hará cuando conozca lo que está pasando a sus espaldas?
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