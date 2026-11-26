Aunque Handan y Kenan han vuelto a encontrarse, la felicidad de estar juntos podría durar poco. Handan no puede evitar sentir temor ante la posibilidad de que Ozlem descubra lo que está ocurriendo entre ellos y termine enfrentándolos. ¿Será capaz de seguir arriesgándose por Kenan o decidirá poner distancia antes de que sea demasiado tarde?

Por su parte, Kenan tendrá que lidiar con las consecuencias de mantener esta relación en secreto mientras continúa casado con Ozlem. Cada encuentro podría acercarlo más a ser descubierto y provocar un escándalo que cambiaría la vida de todos. ¿Podrán seguir ocultando sus sentimientos o alguien terminará revelando la verdad?

No te pierdas HOY jueves 26 de noviembre un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.