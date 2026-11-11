LA CAÍDA DEL REY: ¡Ozlem teme que Kenan todavía tenga sentimientos por Handan!
Ozlem comienza a inquietarse al notar que Kenan podría no haber dejado atrás su historia con Handan. Una llamada entre ambos despierta sus sospechas y amenaza con poner en riesgo la tranquilidad de su relación. ¿Será que Kenan todavía siente algo por su exesposa o está dispuesto a comenzar una nueva vida junto a Ozlem?
Mientras tanto, Fikret también empieza a acercarse a Handan y busca sorprenderla con un detalle especial. Sin embargo, sus intenciones podrían provocar una inesperada rivalidad con Kenan, quien parece no estar dispuesto a perder la atención de su exesposa. ¿Se convertirá Fikret en un nuevo motivo de conflicto entre ellos?
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