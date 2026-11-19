MI VIDA POR TI: ¡Alya empieza a desconfiar de Demir y Cihan podría quedar en medio de una nueva disputa!
La llegada de Alya al hospital podría traer consecuencias que no imaginaba. Cada vez tiene más motivos para sospechar que Demir tiene otros planes y que su contratación podría formar parte de una estrategia contra los Albora. ¿Qué busca realmente el enemigo de Cihan? ¿Alya estará entrando en un juego del que será difícil escapar?
Pero los problemas no terminarán ahí. Sadakat seguirá presionando a Cihan para que se aleje de Alya, mientras ella empieza a cuestionar los vínculos que su esposo mantiene en secreto. ¿Cuánto más podrá soportar esta situación? ¿Será capaz de descubrir qué está ocultando Cihan antes de tomar una decisión?
No te pierdas HOY jueves 19 de noviembre un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6:00 p. m., por Latina.