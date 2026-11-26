MI VIDA POR TI: ¡Mine comienza a desconfiar de Cihan y Alya podría enfrentarse a la furia de Sadakat!
Los celos de Mine podrían convertirse en un nuevo problema para Cihan, pues comenzará a cuestionar si el amor que él siente por ella sigue siendo el mismo. La cercanía de su esposo con Alya podría alimentar sus inseguridades y hacerla sospechar que hay sentimientos que él todavía no se atreve a reconocer. ¿Está Cihan enamorándose de Alya? ¿Qué hará Mine si confirma sus temores?
Mientras tanto, Alya intentará ayudar a Zerrin a reencontrarse con Kaya antes de que este ingrese a prisión. Sin embargo, Sadakat descubrirá lo ocurrido y no tardará en confrontarla. ¿Por qué le molesta tanto que Alya intervenga en la vida de los jóvenes? ¿Hasta dónde llegará para impedir que vuelva a desafiar sus decisiones?
No te pierdas HOY jueves 26 de noviembre un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6:00 p. m., por Latina.