Pakistán: más de 300 personas mueren tras fuertes lluvias e inundaciones

Más de 300 personas perdieron la vida en el noroeste de Pakistán después de dos días de intensas lluvias e inundaciones. La cifra fue anunciada por funcionarios locales este sábado 16 de agosto.

Según las autoridades las fuertes lluvias continuarán hasta el 21 del presente mes. Por el momento las labores de rescate y limpieza de carreteras bloqueadas continúan para ayudar a las personas con su traslado a un lugar seguro.

Nubarrones – nubes densas y oscuras- , inundaciones repentinas, rayos, deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios causaron la peor racha de monzones de este año. A primera hora del sábado, se habían confirmado 307 muertos y más desaparecidos en las colinas y montañas de la región de Khyber Pakhtunkhwa, según la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres.

PAKISTÁN, NEPAL, INDIA Y NEPAL SUFREN LLUVIAS EXTREMAS

Este fenómeno no solo está afectando a Pakistán sino también partes de los países vecinos como: India y Nepal, que se han visto duramente dañados por fuertes lluvias, inundaciones y otros incidentes relacionados con la lluvia durante la última semana.

El distrito de Buner, a tres horas y media en coche al norte de Islamabad, la capital de Pakistán, en circunstancias normales, fue uno de los más afectados del país, con 184 muertos y daños generalizados en infraestructura, cultivos y huertos, según informaron las autoridades locales. Árboles caídos e inundaciones repentinas arrasaron con personas y pertenencias.

En algunas zonas de Buner había personas atrapadas por las inundaciones, entre ellas mujeres y niños, y se recuperaron 93 cadáveres.

VIDEO RECOMENDADO