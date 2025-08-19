Peruana detenida en Indonesia con 1,4 kilos de cocaína

Una ciudadana peruana de 42 años fue detenida en el aeropuerto internacional de Bali, Indonesia, tras ser sorprendida con 1.432,87 gramos de cocaína y decenas de pastillas de éxtasis ocultas en su cuerpo y ropa interior. El caso ha generado gran preocupación, ya que el país asiático contempla la pena de muerte para los delitos de narcotráfico.

La intervención ocurrió la noche del 12 de agosto, cuando la mujer arribó a la turística isla proveniente de España, con una escala previa en Catar. De acuerdo con las autoridades, agentes de aduanas sospecharon de su comportamiento y solicitaron una inspección más detallada a la Unidad Antinarcóticos, donde las imágenes de rayos X confirmaron la presencia de los estupefacientes.

En el registro se halló que la peruana llevaba un objeto sexual oculto en sus genitales que contenía 194 gramos de cocaína, mientras que el resto de la droga estaba escondida en su ropa interior. Además, se encontraron 85 pastillas de éxtasis dentro de su sujetador.

Las investigaciones revelan que la mujer habría aceptado transportar la droga desde Barcelona a cambio de 20 mil dólares, tras un contacto con una red internacional en la llamada “web profunda”. La Policía de Indonesia continúa tras la pista del hombre que coordinó la entrega en España y de la organización que recibiría la mercancía en Bali.

Este caso no es aislado. En julio pasado, una argentina de 46 años fue condenada a siete años de prisión por un delito similar, mientras que tres británicos recibieron un año de cárcel por posesión de drogas. Indonesia mantiene una estricta política antidrogas: según Amnistía Internacional, en 2024 se dictaron 64 nuevas sentencias de muerte por tráfico de estupefacientes en ese país.

