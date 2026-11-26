Pituca sin Lucas Capítulo 01: José Antonio huye de la policía y deja a su familia sin casa ni dinero
La vida de lujos de la familia Rizo Patrón se derrumbó en cuestión de segundos en Pituca sin Lucas. Mientras conversaba por teléfono con María Teresa, José Antonio fingía que todo marchaba bien y hasta prometía pagar de golpe el año completo de pensión del colegio de su hija Piedad.
Sin embargo, la calma terminó de golpe cuando le avisaron que agentes de la policía habían llegado a su oficina preguntando por él debido a los graves problemas legales en los que estaba involucrado.
Lejos de dar la cara, José Antonio pidió cinco minutos para supuestamente atenderlos y aprovechó ese instante para huir despavorido, abandonando a su esposa y a sus hijas completamente en la ruina, sin casa y sin dinero.