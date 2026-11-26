Atilla comenzará a sentirse incómodo cuando escuche a Karsu hablar sobre su rechazo a todo lo relacionado con la mafia. La situación podría ponerlo frente a una difícil realidad, pues su verdadera vida está muy lejos de lo que ella imagina. ¿Será capaz de seguir ocultándole quién es realmente? ¿Qué pasaría si Karsu descubre que el hombre en quien empieza a confiar pertenece a un mundo que tanto detesta?

Pero los problemas no terminarán ahí. Reha aparecerá inesperadamente para exigirle a Karsu que les cuente a sus hijos que ambos se han divorciado. ¿Por qué tiene tanta prisa por revelar la noticia? ¿Cómo reaccionarán los pequeños al enterarse de que sus padres ya no están juntos?

No te pierdas HOY jueves 26 de noviembre un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5:00 p. m., por Latina.