Los problemas no dejan de perseguir a Karsu y esta vez su situación laboral podría convertirse en su mayor preocupación. Sin un empleo y con el proceso de divorcio en marcha, tendrá que encontrar la manera de salir adelante antes de que Reha utilice sus dificultades para conseguir lo que tanto desea. ¿Podrá Karsu demostrar que está preparada para seguir luchando por sus hijos?

Mientras tanto, la investigación por el incendio de la fábrica podría poner en aprietos a más de una persona. La policía encontrará una pista que despertará nuevas sospechas y Atilla comenzará a temer que su secreto salga a la luz. ¿Estará cerca de descubrirse la verdad? ¿Qué pasaría si Karsu se entera de lo que realmente ocurrió?

No te pierdas HOY jueves 19 de noviembre un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5:00 p. m., por Latina.