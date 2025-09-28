Proceso contra Susana Villarán podría durar más de 4 años: estas son las claves del caso

El juicio oral contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, comenzó el 23 de septiembre y podría extenderse por más de cuatro años. Enfrenta acusaciones de haber recibido más de 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar las campañas del No a la revocatoria (2013) y la reelección (2014). Según la Fiscalía, estos aportes habrían estado ligados a beneficios irregulares para las constructoras brasileñas en proyectos como Rutas de Lima y Línea Amarilla.

El proceso judicial se desarrolla en paralelo a la polémica investigación sobre la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y principal colaborador de Villarán, fallecido en septiembre. El fiscal Richard Rojas amplió por ocho meses la indagación preliminar, al declararla “compleja”, con el fin de esclarecer si se trató de un posible homicidio. La familia de Castro, representada por el abogado Julio Arbizu, sostiene que aún existen dudas razonables y elementos pendientes por investigar.

Las declaraciones de Castro ante el equipo Lava Jato, entre 2017 y 2022, son clave en el caso. Mientras en un inicio negó los cargos, en su última comparecencia reconoció que Odebrecht, OAS y Graña y Montero aportaron cerca de 7,1 millones de dólares a la campaña contra la revocatoria de Villarán. Además, afirmó que la entonces alcaldesa sí conocía de esos aportes, contradiciendo la versión que actualmente sostiene Villarán. Estas revelaciones son utilizadas por la Fiscalía para reforzar la acusación de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

Villarán ha admitido haber recibido dinero, pero insiste en que no existió contraprestación corrupta. La Fiscalía, sin embargo, solicita 29 años de prisión para la exalcaldesa y señala que junto a Castro habría favorecido a empresas brasileñas mediante contratos y adendas irregulares.

