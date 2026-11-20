SANTOS BRAVOS y &TEAM lanzan su nueva colaboración musical “ORIGAMI”
“Después de ‘KAWASAKI (&TEAM Remix)’ y de compartir escenario en KCON LA 2026, nos emociona volver a colaborar con SANTOS BRAVOS en ‘ORIGAMI’. Combinar la energía del pop urbano latino con nuestro propio estilo musical nos ha permitido conectar de una manera diferente”, compartió &TEAM.
Por su parte, SANTOS BRAVOS celebró el reencuentro: “¡Nos emociona muchísimo volver a trabajar con nuestros seonbaenim de &TEAM! Trabajar con &TEAM hace que este lanzamiento sea aún más especial, ya que nos permite unir nuestras diferentes culturas y estilos musicales, demostrando cómo la música puede conectarnos sin importar de dónde venimos”.
El estreno llega con un videoclip dirigido por BRTHR (SEVENTEEN, Charli XCX) y ambientado en México, con participación especial de &TEAM. Inspirado en el realismo mágico latinoamericano, muestra a los cinco integrantes cruzándose con un misterioso oráculo que les entrega objetos enigmáticos, presentando su nueva faceta como The Sacred Rebels, cinco personalidades distintas unidas por la valentía, la pasión y una conexión con algo más grande que ellos mismos. .
Para quienes esperan el proyecto completo, la preventa oficial de ACRUX arrancará este 24 de noviembre, antes de su lanzamiento en febrero de 2027, mientras SANTOS BRAVOS se prepara para llegar a Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil.