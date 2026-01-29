Temas
Scotiabank lanza fondo de impacto de S/1 millón para impulsar proyectos sociales y ambientales en todo el Perú

Scotiabank lanza fondo de impacto de S/1 millón para impulsar proyectos sociales y ambientales en todo el Perú
Redacción Latina Noticias
Scotiabank anunció el lanzamiento de la segunda edición del Fondo de Impacto ScotiaRISE, que este año destinará hasta S/ 1 millón para financiar proyectos sociales y ambientales desarrollados por organizaciones sin fines de lucro en todo el país. Esta convocatoria forma parte de la estrategia global de inversión comunitaria del banco y refuerza su compromiso con el bienestar de las comunidades peruanas.

El fondo prioriza propuestas vinculadas a educación financiera, empleabilidad, inclusión y acción ambiental. En 2024, su primera edición premió a cinco proyectos que generaron impacto en distintas regiones, fortaleciendo capacidades locales y acelerando soluciones comunitarias.

“El Perú necesita soluciones que transformen sistemas, no intervenciones aisladas. Con ScotiaRISE estamos movilizando recursos y articulando alianzas que conectan al sector privado, las organizaciones sociales, autoridades y la comunidad para generar cambios que se sostienen en el tiempo”, señaló Giuliana Pacheco, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank.

Desde 2021, ScotiaRISE ha consolidado una red de aliados estratégicos que funciona como un ecosistema abierto de colaboración orientado a catalizar impacto y crear oportunidades para miles de personas. Solo en Perú, esta plataforma ha beneficiado a más de 209 mil personas, mientras que a nivel global ha invertido más de S/ 455 millones en proyectos comunitarios.

Las organizaciones interesadas pueden revisar las bases y postular sus iniciativas en: www.scotiabank.com.pe/scotiarise.

Tu proyecto puede ser la próxima historia que transforme el Perú. Postula hasta el 09 de febrero.

