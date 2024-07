UNALM realiza este domingo examen de admisión 2024-II: cuántas vacantes se ofrecen

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) tiene programado para este domingo 14 de julio su proceso de admisión 2024 – II, donde se espera a 2289 postulantes que aspiran a ingresar a una de las instituciones más prestigiosas del país en el ámbito agrario y ambiental.

¿QUÉ CARRERAS OFRECE LA UNALM?

Para este proceso de admisión, la UNALM ofrece 822 vacantes distribuidas en 12 carreras profesionales, las cuales están orientadas a la seguridad alimentaria, cuidado y conservación del medio ambiente y manejo sostenible de recursos naturales.

Las carreras que ofrece dicha universidad son:

Agronomía

Biología

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos

Ingeniería Forestal

Economía

Estadística Informática

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería Agrícola

Zootecnia

Pesquería e Industrias Alimentarias.

INGRESO Y HORARIO

El presidente del Comité Permanente de Admisión, José Sarria Bardales, brindó algunas recomendaciones a los postulantes y detalles de este proceso.

«El ingreso de los postulantes al campus será entre las 5.30 a.m. y las 7.30 a.m. (hora exacta). Deberán tomar sus precauciones porque los accesos estarán restringidos, sólo será peatonal desde el cruce Alameda del Corregidor con Av. La Molina (Ex Av. La Universidad)«.

El examen inicia a las 9:30 am y finaliza a las 12:30 m. «Los postulantes tendrán tres horas para responder un examen de 100 preguntas y deben de considerar que cada pregunta mal contestada equivale a un puntaje en contra de -0.17», enfatiza Sarria.

REQUISITOS PARA INGRESO A UNALM

Para ingresar al campus deberán portar su DNI, en el caso de postulantes de otras nacionalidades deberán mostrar su carné de extranjería.