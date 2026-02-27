Dos niños con sordera reciben implante en el INSN de San Borja

En el Perú, cinco de cada mil niños que nacen al año presentan algún grado de disminución auditiva y 2 de ellos tienen sordera profunda. La colocación de este implante antes de los 5 años resulta fundamental para el desarrollo del lenguaje y su integración social.

Dos pequeños diagnosticados con sordera congénita podrán tener una mejor calidad de vida luego de que se realizara con éxito la cirugía de implante coclear en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Lia, natural de Bagua Grande en Amazonas, y Enzo, procedente de Chiclayo, fueron intervenidos por un equipo especializado, liderado por el Dr. Francis Martínez Samaniego, cirujano de oído e implante coclear certificado.

Los padres de los menores se encuentran muy contentos por la operación y se muestran optimistas con que el desarrollo de sus hijos mejorará. “Tenemos la esperanza de que mi hija mejore su calidad de vida. Ahora esperamos con ansias el día de la activación del implante que se realizará en un mes”, manifestó con gran emoción Yenifer Pachamora Fernández, madre de Lia.

Tras esta intervención, los niños continuarán con terapias de lenguaje auditivas–verbales y de lenguaje para fortalecer su desarrollo cognitivo y social acorde a su edad.

¿QUÉ ES EL IMPLANTE COCLEAR?

Se trata de un dispositivo electrónico que se coloca mediante una operación en el oído interno. Tras un periodo de cicatrización, se activa un sistema auditivo digital programable que transmite los sonidos al nervio auditivo y al cerebro, permitiendo la percepción auditiva.

