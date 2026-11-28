Alrededor de 300 mil hogares, es decir, casi 1.2 millones de peruanos, podrán acceder al servicio de gas natural tras la firma de una adenda al contrato de concesión con la empresa Cálidda. El proyecto contempla extender las redes de distribución a 15 ciudades de siete regiones del centro y sur del país, con una inversión privada estimada en US$ 550 millones.

La ampliación beneficiará a las poblaciones de Cusco, Puno, Ayacucho, Junín, Apurímac, Ucayali y Huancavelica. Una de las principales repercusiones será que las familias podrán acceder al combustible bajo las mismas condiciones tarifarias que Lima y Callao, lo que permitirá reducir sus gastos mensuales en energía.

Durante la ceremonia, que se realizó en Urubamba, Cusco, la presidenta Keiko Fujimori destacó que, una vez instaladas las redes de distribución, los usuarios pagarían aproximadamente entre S/ 20 y S/ 25 mensuales por el servicio.

La novena adenda fue suscrita por el director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Ricardo Villavicencio, y el gerente general de Cálidda, Martín Mejía. Según lo anunciado por la compañía, las primeras conexiones domiciliarias comenzarían a ejecutarse en un plazo de entre 18 y 24 meses.

IMPACTO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEOL

La iniciativa busca favorecer a las micro y pequeñas empresas, así como al sector transporte, mediante el acceso a una fuente de energía más económica. También se proyecta la generación de más de 9 mil puestos de trabajo directos e indirectos.

El Gobierno precisó que la ampliación de la concesión no reemplazará el proyecto del gasoducto del sur. Según la jefa de Estado, el Ejecutivo solicitó a Proinversión reactivar el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SITGAS), por lo que ambas iniciativas avanzarían de manera paralela.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, también señaló que su sector trabaja para concretar ambos proyectos y recordó que el programa BonoGas ofrece financiamiento para facilitar las conexiones domiciliarias, especialmente a los hogares de menores recursos.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, mencionó que lLa descentralización energética debe traducirse en menores gastos para las familias, mayor competitividad para las mypes y nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones.

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