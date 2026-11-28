El Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, fue declarado en estado de emergencia por el Ministerio de Cultura, debido a su vulnerabilidad frente a las intensas lluvias previstas durante la temporada 2026-2027 y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La decisión busca prevenir daños en las estructuras del importante monumento arqueológico y evitar la pérdida de información histórica y científica. Según los informes técnicos de las autoridades culturales, las características constructivas del complejo y su exposición a las condiciones ambientales lo convierten en una zona vulnerable ante las precipitaciones intensas, que podrían comprometer su estabilidad y conservación.

¿QUÉ TRABAJOS SE REALIZARÁN EN KUÉLAP?

Como parte de las medidas de protección, se ha considerado prioritaria la instalación de apuntalamientos metálicos en tres puntos de conservación identificados como PC02, PC03 y PC04, ubicados en el sector suroeste de la Fortaleza de Kuélap.

Estos trabajos tienen como finalidad reforzar preventivamente las estructuras que presentan condiciones de vulnerabilidad. El procedimiento contempla el suministro y preparación de los materiales, el acondicionamiento de las áreas de intervención, la instalación de los sistemas de soporte, así como labores de supervisión, evaluación técnica y monitoreo.

INTERVENCIONES TENDRÁN UN PLAZO DE 90 DÍAS

La resolución encarga a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, desarrollar las gestiones y acciones técnicas necesarias para garantizar la preservación del complejo arqueológico.

El periodo establecido para estas intervenciones es de 90 días calendario, durante los cuales se deberán ejecutar los trabajos preventivos y las acciones de seguimiento correspondientes.

Asimismo, el Ministerio de Cultura informó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas cuenta con disponibilidad presupuestal para realizar las intervenciones previstas.

KUÉLAP: PATRIMONIO CULTURAL QUE REQUIERE PROTECCIÓN

Kuélap fue declarado Zona Arqueológica Monumental mediante la Resolución Directoral Nacional N.° 694-2007/INC. Debido a su importancia histórica y cultural, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su protección y conservación.

Con esta declaratoria de emergencia, las autoridades buscan anticiparse a los posibles daños ocasionados por los fenómenos naturales y asegurar la integridad física y estructural de uno de los principales referentes arqueológicos de la región Amazonas.

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