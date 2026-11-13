Así fue el emotivo regreso del papa León XIV a su querida Diócesis de Chiclayo | VIDEO

Luego de más de tres años desde que se despidió de su querida Diócesis de Chiclayo para asumir un alto cargo en el Vaticano, el papa León XIV retornó a su tierra. (Imagen: Andina)

El pontífice descendió del avión entre honores, abrazos y muestras de cariño. El Santo Padre también disfrutó de una emotiva presentación de marinera chiclayana, con bailarines que lucieron banderas peruanas y sus tradicionales sombreros. Entre sonrisas y emoción, el papa León XIV vivió una bienvenida muy especial en la tierra donde dejó una profunda huella.

Cabe recordar que una de sus últimas labores como obispo Robert Prevost en la Ciudad de la Amistad fue atender los estragos del ciclón Yaku en 202. Antes de partir a Roma en abril de 2023 tras el llamado del papa Francisco, y fiel a los valores de la Orden de San Agustín, Prevost lideró personalmente las misiones de ayuda para las familias que sufrieron la inundación de sus hogares.