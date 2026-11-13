Revive aquí la multitudinaria misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel | VIDEO

Se terminó la espera. Quien fuera obispo de Chiclayo, Robert Prevost, retornó a su querida Diócesis convertido en el máximo líder de la Iglesia católica y celebró una santa misa en las Pampas de Pimentel, ahora bajo el nombre de papa León XIV. (Imagen: Andina)

Ante cerca de un millón de personas, el papa León XIV brindó un poderoso mensaje a través del cual hizo un llamado a los peruanos y al mundo en general a salir a evangelizar y vivir una vida auténticamente cristiana y coherente. “La evangelización se fundamenta en la fe y en el amor salvífico de Dios”, remarcó.

Como se sabe, el actual sumo pontífice, sucesor de Francisco y de Pedro, llegó por primera vez al país en 1985, a los 30 años de edad, para servir como misionero agustino en la entonces prelatura de Chulucanas.

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