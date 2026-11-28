El Gobierno intensifica las acciones de apoyo en el norte del país frente a las emergencias provocadas por las lluvias e inundaciones vinculadas al fenómeno El Niño. Como parte de este operativo, el B.A.P. Tacna, embarcación multipropósito de la Marina de Guerra del Perú, se dirige a la región Piura con un cargamento de 18 mil litros de agua potable para atender a las familias damnificadas.

🚢🇵🇪 El B.A.P. Tacna transporta 18 mil litros de agua potable hacia Piura, como parte del despliegue de cinco buques multipropósito dispuesto por el Gobierno para reforzar la respuesta ante las emergencias ocasionadas por El Niño. Ante El Niño, el #PerúResponde. https://t.co/HsG0XPSMuK — Mindef Perú (@MindefPeru) November 28, 2026

El recurso hídrico fue procesado y envasado mediante la planta desalinizadora instalada en el buque y será entregado por personal de la Marina a los sectores más vulnerables de la provincia de Paita, donde las fuertes precipitaciones han generado complicaciones para los habitantes. Se espera que la nave llegue mañana al Terminal Portuario de Terminales Portuarios Euroandinos.

Esta operación forma parte de una estrategia nacional que contempla el desplazamiento de cinco buques multipropósito, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa, con el propósito de mejorar la atención y asistencia a las poblaciones afectadas por el fenómeno El Niño.

El B.A.P. Tacna es la segunda embarcación incorporada a esta misión. La primera fue el B.A.P. Paita, que inició su recorrido a comienzos de noviembre desde la Base Naval del Callao rumbo al puerto de Paita.

Al respecto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó que estas unidades permitirán trasladar ayuda, brindar asistencia a los damnificados, abastecer suministros y facilitar el relevo de personal en las zonas de emergencia. Asimismo, resaltó que contar con cinco embarcaciones representa un importante respaldo logístico para responder a las necesidades de la población afectada.

VIDEO RECOMENDADO: