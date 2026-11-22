El Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), escuela oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), recinto donde se formaban los agentes de seguridad para las cárceles del país, se encuentra en situación de abandono desde 2024. Ubicado al costado del penal Sarita Colonia en el Callao, el centro no registra clases, alumnos, ni profesores, debido a la falta de presupuesto por parte del Gobierno central para realizar nuevas convocatorias.

Según pudo conocer la Unidad de Investigación de Latina Noticias, la última convocatoria realizada por la institución ocurrió en 2023, tras haber permanecido cerrada durante la pandemia, logrando la graduación de 450 agentes de la promoción “Forjadores del Bicentenario”. Sin embargo, dichos egresados aún no cuentan con certificados a nombre de la nación debido a que los trámites administrativos se encuentran paralizados.

En tanto, el expresidente del INPE, Wilfredo Pedraza, explicó que el proceso de formación de un agente penitenciario requiere aproximadamente un año para capacitarse en manejo de conducta, psicología, resolución de conflictos, uso de armas e inteligencia penitenciaria.

FALTA DE FORMACIÓN ANTE INCREMENTO DE POBLACIÓN EN PENALES

Actualmente, el país registra un crecimiento constante en la población penitenciaria, pasando de 99 448 internos en el 2024 a 107 126 en el presente año. A pesar de este incremento de casi 8 mil reclusos, la escuela de formación no ha vuelto a abrir sus puertas, lo que genera una sobrecarga laboral en el personal custodio.

De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del INPE, la normativa estipula que se requieren 32 500 agentes, pero actualmente solo laboran 10 761 trabajadores penitenciarios, de los cuales 7 118 se dedican exclusivamente a la seguridad de los penales y vigilancia de medidas alternativas. Esta brecha provoca que un solo agente deba custodiar entre 400 y 800 internos en diversos pabellones, distando de los estándares internacionales.

Por su parte, el expresidente del INPE, César Cárdenas, indicó que lo ideal sería certificar entre 2 mil y 3 mil agentes anualmente, advirtiendo además que los bajos salarios del personal representan un factor de riesgo frente a intentos de cooptación por organizaciones criminales. Según reportes de la Procuraduría Anticorrupción, en lo que va del 2026 se han registrado 462 casos vinculados a delitos de corrupción cometidos por trabajadores del INPE.

Ante el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre la construcción de dos megapenales al cumplir 100 días de gobierno, el sindicato señaló haberle solicitado una reunión de trabajo sin obtener respuesta. Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario no concedieron entrevistas, pero informaron al cierre del reporte que solicitarán al Ministerio de Economía una asignación de 18 millones de soles para reabrir la escuela y formar a 500 nuevos agentes en 2027.

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