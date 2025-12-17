Ciudadano proveniente de Lima en Juliaca sería el primer caso de gripe H3N2

Atención. En la región Puno, se habría detectado el primer caso de H3N2, pues durante las últimas horas se reportó de un caso sospechoso de la nueva variante, se trata de un varón de 38 años de edad quien presenta síntomas similares a la gripe reportada a nivel nacional y que recientemente había llegado de Lima a la región Puno.

La responsable del área de Epidemiología de la Red de Salud San Román, Miriam Rodríguez Oviedo, informó que en la actualidad todos los centros de salud, así como los hospitales, cuentan con la vacuna contra la influenza, por lo cual realizó la recomendación a la población en general para que pueda acudir y solicitar la vacuna.

Rodríguez Oviedo recalcó que, para evitar contagios, se deben respetar los protocolos de bioseguridad, evitar acudir a zonas de aglomeración de personas, realizar el lavado de manos, usar mascarillas, entre otros.

Si bien la variante no ha cobrado víctimas mortales en la actualidad, se vienen tomando los protocolos correspondientes para poder prevenir a la población en general. Asimismo, ante la sospecha del primer caso de gripe H3N2, se activaron los protocolos correspondientes, se enviaron las muestras para determinar si efectivamente se trata de un ciudadano portador de gripe.

LO MÁS VISTO DEL 2026

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7