La Municipalidad Metropolitana de Lima ordenó restringir el paso de vehículos y peatones en la Costa Verde. El decreot, firmado por el alcalde Renzo Reggiardo, responde a la persistencia e intensificación progresiva de oleajes anómalos en el litoral limeño.

Esta decisión tiene como finalidad salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de la ciudadanía frente a las condiciones marítimas adversas. El decreto de alcaldía entra en vigencia desde el sábado 28 de noviembre.

La vigencia de estas limitaciones no cuenta con una fecha fija de culminación en el documento oficial. Según lo dispuesto en el decreto, las restricciones continuarán aplicándose hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú concluya o deje sin efecto los avisos y alertas sobre este fenómeno en el mar.

Para garantizar que la norma se acate en toda la zona costera involucrada, la comuna limeña asignó responsabilidades directas a dos áreas específicas. La Gerencia de Movilidad Urbana y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres deberán velar por el cumplimiento de la medida dentro del marco de sus respectivas competencias.

COORDINACIÓN CON DISTRITOS

La disposición municipal también involucra a las jurisdicciones locales ubicadas a lo largo del litoral capitalino. El documento establece que se notificará a las municipalidades distritales correspondientes para que implementen sus propias acciones de control, prevención y restricción.

Dichas medidas distritales deberán enfocarse en el uso de las playas y en el desarrollo de actividades comerciales, turísticas, deportivas y artísticas. De este modo, cada comuna local deberá actuar conforme a sus responsabilidades para proteger a los ciudadanos en sus respectivas áreas.

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