La Libertad registra 22 fallecimientos por dengue y se ubica como la segunda región con más decesos a nivel nacional, solo por detrás de Lambayeque. Además, suma 23.222 casos de la enfermedad, la cifra más alta del país, según la Sala de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa), con información hasta la semana epidemiológica 45.

En las últimas horas se reportó la muerte de un niño de seis años en el distrito de Laredo, en Trujillo. Sin embargo, las autoridades de Salud todavía no han confirmado que el fallecimiento esté relacionado con el dengue. De acuerdo con el reporte del Minsa, los contagios en la región registran un incremento de 11.173% frente al mismo periodo de 2025, según la cifra consignada en el informe.

TRUJILLO CONCENTRA LA MAYOR CANTIDAD DE FALLECIDOS POR DENGUE

La provincia de Trujillo es la más afectada por la enfermedad, con 15.009 casos positivos y 17 defunciones, lo que representa una tasa de letalidad de 0,11%. Entre los distritos con fallecidos figuran El Porvenir, con seis; Alto Trujillo y La Esperanza, con cuatro cada uno; Trujillo, con dos; y Florencia de Mora, con uno.

En cuanto a los contagios, La Esperanza encabeza la lista con 3.236 casos, seguida de Trujillo (2.994), El Porvenir (2.795), Florencia de Mora (2.389), Alto Trujillo (1.655), Laredo (672), Huanchaco (649), Moche (291), Salaverry (208), Víctor Larco Herrera (184), Simbal (20) y Poroto (8). Vecinos de Laredo, La Esperanza y El Porvenir alertaron que los establecimientos de salud están congestionados y que el personal médico no se da abasto para atender a los pacientes que llegan con cuadros complicados.

GERENCIA DE SALUD CUESTIONA LA FALTA DE COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN

Ante el incremento de casos, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián, señaló que solo el 40% de las viviendas ha permitido el ingreso del personal sanitario para realizar acciones de control larvario y fumigación. “La fumigación solo elimina el vector adulto, por eso de qué me sirve fumigar si sigo teniendo a los criaderos en las casas”, manifestó.

Asimismo, atribuyó la congestión en los hospitales del Minsa a la llegada de pacientes con síntomas leves y a las presuntas dificultades para acceder a pruebas de diagnóstico en EsSalud. Según indicó, algunos asegurados estarían acudiendo a establecimientos del Ministerio de Salud ante los problemas para recibir atención en sus propios centros asistenciales.

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