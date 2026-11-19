El incremento de lluvias, inundaciones y aniegos asociados al Fenómeno El Niño puede elevar el riesgo de determinadas enfermedades infecciosas en el Perú. En este escenario, la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención cobran especial importancia, principalmente en las zonas más expuestas.

Las precipitaciones intensas y las inundaciones pueden favorecer la proliferación del mosquito transmisor del dengue, aumentar la exposición a agua contaminada relacionada con la leptospirosis y dificultar el acceso a servicios básicos y establecimientos de salud.

Hasta el 18 de noviembre, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud registró 113.799 casos de dengue en el país. Además, se reportaron 155 fallecimientos asociados a la enfermedad, de los cuales 110 están confirmados y 45 permanecen en investigación.

La Libertad encabeza actualmente el número de casos, con más de 23 mil registros, seguida de Piura y Lambayeque. Esta última concentra la mayor cantidad de fallecimientos notificados por dengue.

En el caso de la leptospirosis, las autoridades sanitarias también han advertido un incremento durante 2026. El Minsa emitió una alerta epidemiológica debido al mayor riesgo de exposición en zonas afectadas por lluvias e inundaciones.

Frente a este escenario, el médico infectólogo Carlos Medina señala que la prevención y la inmunización, cuando corresponda, son herramientas importantes para reducir las complicaciones.

VACUNACIÓN CONTRA EL DENGUE

El Perú cuenta este año con una estrategia de vacunación contra el dengue dirigida principalmente a personas de 10 a 20 años en zonas priorizadas por su mayor riesgo epidemiológico.

“Es el primer año que podemos contar con vacuna para poder proteger a un porcentaje de la población expuesta”, señala Medina.

La vacuna contra el dengue se aplica en dos dosis, con un intervalo de tres meses, y busca principalmente reducir las hospitalizaciones y las formas graves de la enfermedad.

Inicialmente, la estrategia se concentró en Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali. Posteriormente, el Minsa amplió la intervención a otras regiones y distritos con mayor riesgo epidemiológico.

PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

Otra de las enfermedades que requiere especial atención es la causada por el virus respiratorio sincitial (VRS), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en recién nacidos y lactantes.

Desde este año, el Esquema Nacional de Inmunizaciones incluye una vacuna contra el VRS para gestantes entre las 32 y 36 semanas de embarazo. El objetivo es que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes de su nacimiento y reducir el riesgo de cuadros graves.

Además, el Minsa contempla la aplicación de un anticuerpo monoclonal a recién nacidos y menores de seis meses cuyas madres no hayan recibido la vacuna durante la gestación.

Medina recuerda que la inmunización no necesariamente evita todos los contagios, pero sí busca reducir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos. “La prevención de estas infecciones que van a incrementarse durante estos meses que vienen, pues radica principalmente en evitar que se compliquen”, precisó.

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