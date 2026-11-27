El Ejército del Perú intensificó durante la madrugada los trabajos para retirar el agua acumulada en distintos sectores de Piura tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

En el sector El Chical, los militares apoyan la operación de un trasvasador del Ministerio de Vivienda, que evacúa el agua mediante una manguera de 400 metros hacia un dren.

Mientras tanto, en Ignacio Merino, los efectivos instalaron un segundo equipo para continuar con la extracción.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisó las labores y cuestionó que el Ejército haya realizado estas tareas sin el apoyo de autoridades locales y regionales.

Las acciones forman parte de la respuesta ante las intensas lluvias y el riesgo asociado al fenómeno El Niño.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Los Shapis aquí: