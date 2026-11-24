Encuentran el cadáver de un hombre secuestrado en Piura: pedían 75 mil soles por su liberación
Luis Alberto Pacherrez Atarama fue encontrado sin vida en un descampado ubicado en la vía que conduce a la ciudad de Chiclayo. Según la información del caso, la última vez que se le vio con vida fue en el asentamiento humano Los Polvorines, lugar donde ingresó voluntariamente a una vivienda de la cual nunca salió. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima habría sido torturada dentro de dicho inmueble, donde además se grabaron dos videos.
Previamente, sus familiares habían denunciado el 19 de noviembre el presunto secuestro luego de que los delincuentes exigieran 75 mil soles por su liberación, monto que tras negociaciones se redujo a 50 mil soles. La familia logró reunir 3 mil soles y los transfirió a una cuenta bancaria perteneciente a una persona residente en Chiclayo, quien ya fue intervenida por las autoridades.