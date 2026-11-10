Extranjeros vinculados al asesinato de carabinero en Chile se encontraban en cárcel peruana con identidades falsas

Dos extranjeros con nacionalidad venezolana buscados por la justicia chilena por el asesinato de un carabinero fueron descubiertos en el penal de Aucallama, en Huaral, purgando prisión bajo identidades falsas. Los sujetos, identificados como Carlos Alexander, alias ‘Carlitos Nike’ y Yefferson Jesús Flores Espinal, fueron detenidos por los presuntos delitos de extorsión y secuestro.

La Policía Nacional confirmó sus verdaderas identidades mediante pericias dactiloscópicas tras una alerta de suplantación. Las autoridades de Chile ya iniciaron los trámites formales para solicitar su extradición y continuar con el caso del homicidio contra Daniel Palma Yáñez, un carabinero de 33 años que fue asesinado en el 2023 cuando intentaba fiscalizar un vehículo sospechoso.