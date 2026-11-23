Una grave situación ambiental se registra en las costas de Pisco, donde más de mil aves marinas han sido encontradas muertas debido a los efectos del fenómeno El Niño, que viene provocando una reducción considerable de los recursos alimenticios en el mar peruano.

El escenario más preocupante se observa en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, donde los cadáveres de aves se encuentran dispersos a lo largo de diferentes sectores del litoral. Frente a esta emergencia, la municipalidad distrital, junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), ejecuta labores de limpieza y retiro de los animales muertos.

Las intervenciones buscan evitar posibles focos de contaminación y reducir los riesgos sanitarios para los vecinos y visitantes de las playas afectadas.

CALENTAMIENTO DEL MAR REDUCE EL ALIMENTO DISPONIBLE PARA LAS AVES

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por especialistas en la zona, la principal causa de esta mortandad estaría relacionada con la escasez de alimentos ocasionada por el calentamiento anormal de las aguas del océano.

Las variaciones en la temperatura marina modifican el comportamiento de las corrientes y provocan que los cardúmenes de peces se desplacen hacia zonas más profundas o aguas de menor temperatura. Esta situación dificulta que las aves marinas puedan encontrar alimento y pone en peligro su supervivencia.

Los reportes recogidos en el litoral indican que la cantidad de ejemplares muertos ya supera el millar y continúa aumentando conforme se mantienen las condiciones adversas en el ecosistema marino.

ECOSISTEMA MARINO TAMBIÉN SUFRE LAS CONSECUENCIAS DE EL NIÑO

La afectación no involucra únicamente a las aves. Los cambios en la temperatura del océano también repercuten sobre los recursos hidrobiológicos y alteran el equilibrio natural de las especies que habitan en el litoral.

La disminución de peces como la anchoveta y otros recursos pelágicos afecta directamente a los animales que dependen de ellos para alimentarse. De esta manera, la alteración de las condiciones oceánicas termina comprometiendo diferentes niveles de la cadena alimenticia marina.

Las aves marinas se encuentran entre las especies más expuestas a estos cambios, debido a su dependencia de los peces que habitualmente encuentran cerca de la superficie.

AUTORIDADES REALIZAN ENTIERRO DE LAS AVES PARA EVITAR CONTAMINACIÓN

Ante la acumulación de animales muertos en las playas de San Andrés, las instituciones involucradas han iniciado trabajos para retirar y disponer adecuadamente los restos.

El procedimiento contempla la excavación de zanjas en la arena, donde se colocan los cuerpos de las aves para posteriormente cubrirlos con tierra. Con esta medida se busca impedir que los cadáveres permanezcan expuestos y se conviertan en posibles focos de contaminación.

Las jornadas de intervención se desarrollan de manera coordinada entre el municipio y las entidades especializadas, debido a que la aparición de nuevas aves muertas continúa mientras persisten las condiciones ambientales que afectan al litoral.

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